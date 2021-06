Pkw kollidiert: Bub (2) und beide Lenker verletzt

Mutter und Sohn in Klinik gebracht

Als dieser links auf ein Firmengelände abbiegen wollte, kam es zur Kollision. Beide Lenker sowie der Bub erlitten dabei leichte Verletzungen. Mutter und Sohn wurden vorsorglich mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Der 25-Jährige begab sich selber zu einem Arzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.