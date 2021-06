SPÖ-Chefin Rendi-Wagner mit nur 75% wiedergewählt

Mit 75,3 Prozent Zustimmung ist Pamela Rendi-Wagner als Bundesvorsitzende der SPÖ am Samstag wiedergewählt worden. Damit hat die Parteichefin das von ihr selbst ausgegebene Ziel von 71 Prozent zwar übertroffen: So viel hatte sie bei einer Vertrauensfrage an die Basis im Vorjahr erreicht. Dennoch ist es freilich weit weniger als die 97,8 Prozent, mit denen sie vor drei Jahren in Wels als Nachfolgerin von Christian Kern an die Parteispitze gewählt wurde.