Rendi-Wagner: „Keine Koalition mit System Kurz“

SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner hat am Bundesparteitag in Wien in ihrer Rede zum einen den inhaltlichen Schwerpunkt auf Verteilungsgerechtigkeit nach der Corona-Pandemie gelegt. Die Kosten der Krise dürften „nicht wieder an den arbeitenden vielen hängen bleiben“. Die Massenarbeitslosigkeit in Österreich sei „ein Skandal“, betonte sie. Zugleich übte sie allerdings scharfe Kritik am „System Kurz“, mit dem „kein Staat zu machen“ sei. Mit ihr an der Spitze werde es keine Koalition mit diesem „System“ geben.