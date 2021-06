SPÖ-Parteitag: Rendi-Wagner stellt sich Wiederwahl

Themen: Arbeitszeit-Verkürzung bis Kindergarten-Öffnungszeiten

Was die Leitanträge angeht, ist der SPÖ in jüngerer Zeit die Arbeitszeit-Verkürzung besonders wichtig. Dazu kommen All-Time-Klassiker wie Erbschafts- und Vermögenssteuer, eine sechste Urlaubswoche für alle, die Abschaffung der Selbstbehalte im Gesundheitswesen, eine Managergagen-Deckelung in Höhe des Kanzlergehalts, ein Corona geschuldetes Bonussemester an Schulen, das sich dem Wiederholen widmet, mehr Lehrer, bessere Kindergarten-Öffnungszeiten, ein offener Hochschulzugang, ein Nein zur Unterbringung von Flüchtlingen in griechischen und bosnischen Elendslagern, eine CO2-Bepreisung nur bei vollumfänglicher Rückverteilung an die Haushalte und vieles weitere mehr.