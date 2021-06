Pflegefall nach Plasmaspende: Ärztin vor Gericht

Es geschah nach seiner 45. Plasmaspende: Ein damals 29-jähriger Student aus Deutschland stürzte und zog sich ein offenes Schädelhirntrauma zu. Am Landesgericht Innsbruck klärte man am Freitag, ob die Zulassung zur Spende durch die ärztliche Leiterin in Ordnung war. Und ob der Mann wegen der Spende verunfallte.