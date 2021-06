Nach 4. Unwetternacht 100 Millionen Euro Schaden

Ausweichquartier

In der VS Schweinbach in Engerwitzdorf trat in der Nacht auf Freitag erneut Wasser ein, nachdem bereits am Montag beim ersten Hagelschlag in zwei Klassen die Rigipsdecken heruntergestürzt waren. Die Schüler wichen ins Kulturquartier und in die alte Schulwartwohnung aus.