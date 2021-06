„Ich habe noch nie so große Hagelkörner gesehen“

Extreme Schadenshöhe

Auch die Hagelversicherung spricht am Dienstag von einem enormen Schaden auf einer Fläche von 16.000 Hektar in Oberösterreich. Laut ersten Erhebungen beläuft sich der Schaden alleine in unserem Bundesland auf 6 Millionen Euro, österreichweit auf 7,5 Millionen. In den nächsten Tagen erwartet man weitere Unwetter.