Windows 11: Viele wichtige Details bereits bekannt

Was wird Windows 11 kosten?

Zum Preis gibt es in der Vorabversion noch keine Infos, naheliegend wäre aber, dass Microsoft ein ähnliches Vertriebsmodell wie einst bei Windows 10 wählt. Das wurde an Besitzer der Vorgänger Windows 7 und 8 im ersten Jahr als kostenloses Update verteilt, wie das heute auch bei vielen anderen Betriebssystemen üblich ist. Da erscheint es unwahrscheinlich, dass Microsoft wieder ein klassisches Verkaufsmodell ins Auge fassen wird - wenn, dann möglicherweise nach einer längeren Gratis-Umstiegsphase.