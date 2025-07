Svazek nutzt den Wirbel um Edtstadlers Amtsantritt

Am Mittwoch ist es soweit. Nach einer interreligiösen Dankfeier in der Kajetanerkirche verabschiedet sich Wilfried Haslauer im Landtag mittels Rücktritt in die Politpension. Kurz darauf wird Karoline Edtstadler von ÖVP, FPÖ und SPÖ zur neuen Landeshauptfrau gewählt. Nach ihrer Regierungserklärung wird sie zu Mittag im Chiemseehof vom Landtags-Sitzungssaal hinüber zur Stiege 1 schreiten, das Landeshauptmannbüro übernehmen und nach zwölf Jahren wieder zum Landeshauptfraubüro machen.