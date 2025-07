Sturm-Legende: „Wusste am meisten über Hartberg“

Willkommen daheim! Bei Sturm reifte Lukas Spendlhofer einst zum Fußballprofi. In Jugendjahren stand der Niederösterreicher aber schon für Italien-Gigant Inter Mailand in der Serie A am Feld. Jetzt ist der ehemalige Anführer der Schwarzen zurück in der Steiermark – wo er längst auch daheim ist – und will in Hartberg vielen was beweisen.