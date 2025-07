Warum Hamas nicht aufgibt

Auf der Leuchttafel am „Geisel-Platz“ in Tel Aviv steht: „632. Tag“ – seit der Geiselnahme. Außenministerin Meinl-Reisinger trifft Angehörige der noch 50 Geiseln, von denen nur 22 am Leben sein dürften.

Die Wünsche und Hoffnungen auf dem Platz fallen vielfältig aus. Nach dem Iran-Krieg sei doch die Gelegenheit, meinen die einen, nach vorn zu blicken und eine Geisellösung zu suchen: „Die Politik sollte nicht eine Lösung behindern“ – deutliche Kritik am Kurs der Netanyahu-Regierung. Kriegsmüdigkeit greift um sich, und Außenminister Sa’ar stellt auch nach den Gesprächen mit Meinl-Reisinger das Ende des Gazakriegs in Aussicht.

Das ist auch das Argument von Experten hier: Die Hamas würde niemals kapitulieren. Noch der letzte Hamas-Kämpfer würde einen Sieg aus Durchhaltevermögen ausrufen.

Die Palästinenser sehen Israel als ein koloniales Konstrukt auf Zeit mit Ablaufdatum. Ihr Vorbild ist der Exodus der Franzosen aus Algerien 1962. Das wissen natürlich auch die Israelis und werden deshalb einen Palästinenserstaat verhindern. Es ist völlig unverständlich, weshalb die europäische Politik die Zweistaatenlösung wie eine Monstranz vor sich herträgt. Es wird sie nie geben. Druck auf Israel schließt hier nur die Reihen.

Was wäre die Lösung? Sprung über den Schatten sowohl der Palästinenser als auch der Israelis. Keine Chance? Vielleicht doch nach der Generalabrechnung mit dem Iran.