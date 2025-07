350.000 Euro veruntreut: Tiroler Anwalt gestand

Leben nach dem Fall wieder in Griff bekommen

Die Einsicht strich auch sein Verteidiger am Dienstag bei der Verhandlung am Landesgericht Innsbruck heraus. „Er hat zudem auch an der Aufarbeitung des Sachverhaltes in größtmöglichem Ausmaß mitgewirkt.“ Sein geständiger Mandant tue nun alles, um sein Leben nach dem tiefen Fall wieder in den Griff zu bekommen.