92-Jährige konsumiert unwissentlich Haschkeks

Fremde Person verschenkt am Lendhafen Haschkeks

„Im Klinikum Klagenfurt wurde festgestellt, dass der Keks mit Marihuana versetzt war. Laut ersten Aussagen soll der Enkel die Süßigkeit mit berauschender Wirkung von einer fremden Person als Geschenk am Lendhafen in Klagenfurt erhalten haben.