Elf schwerkranke Hündchen in Wiese ausgesetzt

Die Hunde waren Samstagabend auf einer Wiese in Vösendorf in der Nähe des Bauhofs von einem Spaziergänger gesichtet worden, der daraufhin die Polizei verständigt hat. Zusammen mit den Tierschützern wurden die Hunde in eineinhalb Stunden eingefangen. Auch eine Drohne war im Einsatz, um herauszufinden, ob noch weitere Hunde ausgesetzt wurden. „Zwei sind schon nur mehr am Boden gelegen. Ich dachte schon, sie wären tot“, berichtet Schneider.