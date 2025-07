Ohne Obduktion bleibt Drogentod oft großes Rätsel

Ein neues Phänomen, das die Fahnder beobachten, sei eine Änderung bei der Verortung der Drogentoten: Galt bisher das Industrieviertel als Hotspot für Suchtgiftopfer, ist es seit dem Vorjahr das Mostviertel. Knapp die Hälfte der Verstorbenen ist hier zu finden. Dabei haben es die Ermittler auch mit kuriosen Fällen zu tun: So wurden in einem Haus in St. Pölten innerhalb von nur wenigen Tagen gleich drei Drogentote entdeckt – eine im Keller, dann die Frau, die die erste Leiche gefunden hatte, und später noch ein Mann in jener Wohnung, in der eines der anderen Opfer gewohnt hatte.