„Sind in Österreich noch nicht, wo wir hingehören“

Heute startet in Oberpullendorf der Hauptbewerb der win2day Tennis-Staatsmeisterschaften, ab Freitag ermitteln auch die Rollstuhl-Tennisspieler Österreichs Beste. Und es wäre kein Wunder, würde Tina Pesendorfer ihren Titel verteidigen und ihren insgesamt vierten gewinnen – das Ganze auf Sand, ihrem Lieblingsbelag. „Auf Hardcourt ist das Bewegen mit dem Rollstuhl noch einfacher, aber auf Sand ist es eben echtes Tennis-Feeling“, so die 36-Jährige, die noch nie auf Gras spielte. Aber nicht der Rolli-Bewerb in Wimbledon ist ihr Traum, sondern die Paralympics in L.A.2028! „Los Angeles ist meine Herzensstadt. Immer wenn ich dort bin, fühlt es sich an, als hätte ich in einem früheren Leben schon einmal dort gelebt“, sagt Tina.