17-jährige „Pedo-Hunter“ genossen Nervenkitzel

Sexualstraftaten an Kindern sorgen regelmäßig für Fassungslosigkeit. Dennoch darf man die Strafverfolgung nicht selbst in die Hand nehmen. Drei Jugendliche wurden jetzt in Graz verurteilt. Sie hatten angebliche Pädophile in einen Hinterhalt gelockt, verprügelt und ausgeraubt. „Ein Nervenkitzel“, wie sie selbst zugaben.