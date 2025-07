„Manche Erlebnisse bleiben länger in Erinnerung“

Viel aktiver kann man im Urlaub nicht sein! Dienstag reiste Fußball-Teamspieler Kevin Stöger vom Stanglwirt in Going nach schönen, aber auch intensiven Tagen ab – am 4. Juli ist Trainingsstart bei Borussia Mönchengladbach. Höhepunkt in Tirol war die Teilnahme beim Kaiserkrone-Trail. Bei diesem Berglauf ging es über 20,7 Kilometer.