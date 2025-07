Toto Wolff: „Dafür gibt es keine Entschuldigung!“

„Unverständlich und auch nicht akzeptabel“

Beim Grand Prix von Kanada Mitte Juni hatte Russell noch triumphiert, jetzt der herbe Rückschlag in Österreich. Aus der Sicht von Wolff sei es „unverständlich und auch nicht akzeptabel, dass man als Team mit unserer Größe einfach solche Ausreißer hat“. Am Sonntag in Silverstone wollen sich die „Silberpfeile“ wieder von ihrer besten Seite präsentieren …