Aktionsplan: Bund will nachhaltiger beschaffen

Der Bund will mit gutem Beispiel vorangehen und nachhaltiger beschaffen. Einen entsprechenden Aktionsplan hat der Ministerrat am Mittwoch beschlossen. Unter anderem soll das Essen in öffentlichen Einrichtungen biologischer und regionaler werden. Die Fahrflotte wird bis 2027 auf emissionsfrei umgestellt. Öffentliche Auftraggeber werden bis 2030 zu 100 Prozent zu zertifiziertem Ökostrom verpflichtet. Mit dem Plan will die türkis-grüne Regierung auch die durch die Corona-Krise gebeutelten Klein- und Kleinstbetriebe besser unterstützen.