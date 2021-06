Klimaticket nimmt jetzt langsam Fahrt auf

Halbe Milliarde mehr für Regionalbahnen

Allein mit dem Ticket werden aber kaum mehr Passagiere auf Öffis umsteigen – zumindest nicht dort, wo das Angebot fehlt. Ein Ausbau des öffentlichen Verkehrs ist deshalb insbesondere im ländlichen Raum dringend notwendig. Das weiß auch Gewessler, die diese Woche bekannt gegeben hat, dass bis 2026 40 Millionen Euro in Stadtregionalbahnen und eine halbe Milliarde Euro in den Ausbau der Privatregionalbahnen fließen werden. Und zwar zusätzlich zu den 1,9 Milliarden Euro, die in den kommenden fünf Jahren ohnehin bereits geplant waren.