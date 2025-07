British Open: 278.000 Fans im 6000-Einwohner-Ort

Portrush, Austragungsort der 153. British Open, hat gerade einmal 6000 Einwohner. Aber in dieser Woche kommen 278.000 Fans in die kleine Küstenstadt! Das ist ein neuer Rekord, verwandelt das älteste Golfturnier der Welt in die mit Abstand größte Sportveranstaltung Nordirlands.