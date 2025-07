Sturm-Tormann im Anflug – gibt es mehrere Abgänge?

Jetzt kommt Bewegung in den Transfermarkt! Bei Sturm könnte es laut Sportchef Michael Parensen, sowohl was Zugänge als auch Abgänge betrifft, jetzt rasch gehen. Beim Training am Mittwochvormittag hatte Cheftrainer Jürgen Säumel fast alle Mann an Bord. Nur Niklas Geyrhofer suchte man in Messendorf vergeblich.