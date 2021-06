Plus von 8 Prozent: Babyboom nach Geburtenknick

Trotzdem ist Österreich relativ gut durch die erste Welle der Pandemie gekommen, was die Geburtenrate betrifft. Dies zeigt eine Studie von Demografen der Akademie der Wissenschaften unter der Leitung von Tomas Sobotka - verglichen wurden 30 Länder. So war der Knick bei uns weniger stark ausgeprägt als in andere Staaten, unterstützend wirkte dabei unter anderem unser starkes Sozialsystem.



Grafik: Zahl der Geburten 2020