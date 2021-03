Studie: Allzeithoch bei Zwillingsgeburten weltweit

Rate in Europa um 60% gestiegen

Etwa 80 Prozent der Zwillingsgeburten finden der Studie zufolge derzeit in Asien und Afrika statt. Aber die westlichen Länder holten auf: Während die Zwillingsrate in Afrika stabil blieb, stieg sie in Europa um fast 60 Prozent, in Nordamerika sogar um 71 Prozent. Auch in Asien erhöhte sie sich um 32 Prozent.