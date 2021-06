Wien prüft strengere Corona-Regeln für Nachtgastro

Kritik: „Provokation der Sonderklasse“

Kritik an den Überlegungen kam am Samstag von ÖVP und FPÖ. „Anstatt die Menschen in unserem Land neuerlich mit skeptischen Aussagen frei jeglicher Fakten hinsichtlich der lang ersehnten Öffnungsschritte zu verunsichern, wäre die Wiener Stadtregierung, allen voran Chaos-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, besser beraten, seine Energie in einen schnelleren Impffortschritt in Wien zu stecken“, mokierte sich die Gesundheitssprecherin der Volkspartei, Gaby Schwarz. Wiens FP-Chef Dominik Nepp sprach von einer „Provokation der Sonderklasse“, sollte eine „Impfpflicht“ für Clubs oder Diskotheken eingeführt werden.