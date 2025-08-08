Vorteilswelt
Handelte aus Notwehr

29-Jähriger attackiert sein Opfer mit Glasflasche

Wien
08.08.2025 12:48
Eine Rauferei nimmt brutale Ausmaße an, als ein Mann sein Opfer mit Fußtritten und einer ...
Eine Rauferei nimmt brutale Ausmaße an, als ein Mann sein Opfer mit Fußtritten und einer gebrochenen Flasche attackiert.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Im Zuge einer Rauferei zwischen zwei Männern ist es am Donnerstagmittag zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Der 29-Jährige attackierte den 26-Jährigen mit mehreren Fußtritten und einer abgebrochenen Glasflasche. Laut seinen Angaben will er sich nur gewehrt haben. 

Die Beamten konnten wohl Schlimmeres verhindern, als sie um 11.15 Uhr in die Steinergasse nach Wien-Hernals alarmiert wurden. Der 29-jährige Äthiopier ist verdächtig, seinen 26-jährigen Kontrahenten auf brutale Weise attackiert zu haben.

Gebrochene Flasche als Waffe
Dabei soll er mit Füßen auf ihn eingetreten und eine abgebrochene Glasflasche als Waffe verwendet haben. Der 29-jährige Angreifer wurde durch die Polizisten festgenommen. Das verletzte Opfer mit somalischer Staatsangehörigkeit wurde durch den Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und ins Spital gebracht. 

Verdächtiger gab Notwehr als Grund an
Als der Äthiopier zu dem Vorfall befragt wurde, gab der 29-Jährige an, sich lediglich gegen einen Angriff des Opfers gewehrt zu haben. Er bestritt, etwas Verbotenes getan zu haben. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige in eine Justizanstalt gebracht. Der 26-Jährige muss mit einer Anzeige rechnen. 

