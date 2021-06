Wegen Delta-Variante: Lissabon wird abgeriegelt

Ampel-Kommission warnt vor hohem Risiko im Sommer

In Österreich zeigt sich die Ampel-Kommission besorgt über die Ausbreitung der Delta-Variante. Nach der Sitzung des Gremiums am Donnerstag war in einer Aussendung von einem „ernst zu nehmenden Risiko“ die Rede. Bei anhaltender Verbreitung dieser Variante sei ein neuerlicher Fallanstieg bereits in den Sommermonaten mit hohem Systemrisiko möglich. Die gesetzten Öffnungsschritte seien daher engmaschig und kritisch zu beobachten.