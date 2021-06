Vermisste Vierbeiner und Tiere zur Vergabe

Die dreijährige American Staffordshire Terrier Hündin Olivia ist tapfer und lebensfroh! Olivia leidet an einer Erbkrankheit des Gehirns, was zu Bewegungsschwierigkeiten führt. Trotzdem gibt sie ihr Bestes und freut sich über jeden Spaziergang. Für die hübsche zarte Hundedame wird ein ebenerdiges Zuhause, am besten mit Garten, gesucht, in dem sie endlich geliebt und umsorgt wird, wie es ihr zusteht! Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 - 115 oder per Mail an hundevergabe@tierquartier.at