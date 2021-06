Moskau führt Pflichtimpfungen in Unternehmen ein

Lage in Moskau spitzt sich zu

Die Zahl der Neuinfektionen war in Moskau zuletzt massiv angestiegen. Am Mittwoch registrierten die Behörden mehr als 5700 neue Fälle binnen 24 Stunden. Bürgermeister Sobjanin nannte die Entwicklung „dramatisch“. Als Reaktion hatte er bereits arbeitsfreie Tage bis zum kommenden Sonntag angeordnet. Im selben Zeitraum bleiben auch öffentliche Spielplätze geschlossen sowie zwischen 23 Uhr und 6 Uhr auch Restaurants und Clubs.