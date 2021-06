Moskau erklärt die kommende Woche für arbeitsfrei

Die russische Hauptstadt Moskau verhängt aus Sorge vor steigenden Corona-Zahlen neue Beschränkungen. So wurden am Samstag 6700 Neuinfektionen gemeldet - der höchste in diesem Jahr gemessene Wert binnen 24 Stunden. Der Höhepunkt aber wird spätestens im Juli erwartet. Auf diese Situation will man vorbeugend reagieren. Darum soll die kommende Woche in der 12-Millionen-Metropole für arbeitsfrei erklärt werden.