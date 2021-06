Corona: Moskau lockt Impfmuffel mit Auto-Lotterie

Für ältere Menschen in Moskau gibt es bereits Geschenkgutscheine nach einer Immunisierung. Am Sonntag meldeten die Behörden rund 7700 Neuinfektionen in der Zwölf-Millionen-Einwohner-Metropole - so viele wie seit Ende Dezember nicht mehr. In Europas größter Stadt gelten deshalb wieder Beschränkungen, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern.