Weiter Drama um Bub, der beim Vater wohnen will

Nun sind wieder Gutachter und Gericht am Zug

Der Vater kämpft verzweifelt darum, dass sein Sohn endlich ernst genommen wird. Wie wichtig das wäre, hätten bereits in den Fall involvierte Ärzte betont. Er wünsche sich auch eine Aufarbeitung des Falles gemeinsam mit dem Jugendamt, um eine gute Lösung zu finden. Gehör geschenkt werde bisher nur der Mutter. Am Zug sind erneut Gericht und Gutachter. Und die Zeit vergeht. Wir maßen uns kein Urteil an, wollen aber eine notwendige Diskussion darüber anstoßen, ob man Kinder in Österreich ernst genug nimmt - wenn es um ihren Willen geht und sie diesen gut begründen können. Darf man das ignorieren? Egal ob als Mutter, Vater, Gericht, Jugendamt oder Politik.