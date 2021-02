Kind (10) zu Gericht geladen und Vater weggenommen

Er kritisiert, dass einem Zehnjährigen bei der Schulwahl kein Gehör geschenkt wird. Außerdem habe die Kindesmutter Dutzende Mediationsversuche abgebrochen bzw. diese abgelehnt. In der Vorwoche lud die Familienrichterin das Kind zu einem Gespräch vor. Der Wunsch nach dem Schulbesuch wurde protokolliert. Dann wurde der Bub abgeführt und sollte von Beamten der Mutter übergeben werden. Was scheiterte, weil das Kind nicht zu ihr will. Die Abnahme des Kindes sowie die Übertragung der alleinigen Obsorge an die Mutter entschied das Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien.