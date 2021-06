Blogger vergleicht Opposition mit Staatenbündlerin

In einer eigenartigen Pressekonferenz in Minsk hat der inhaftierte Blogger Roman Protassewitsch am Montagnachmittag auch versucht, die belarussische Opposition mit österreichischen Staatsverweigerern in Bezug zu setzen. Protassewitsch wiederholte damit einen Vergleich, mit dem sich auch die Staatspropaganda seines Landes im Herbst ausführlich beschäftigt hatte.