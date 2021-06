Geflohener Häfenbruder nach zwei Monaten gefasst

Cobra fasst ihn in Wels

Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte der 37-Jährige am 14. Juni 2021 um 16.55 Uhr in Wels durch Beamte des EKO Cobra festgenommen werden. Der Mann wurde wieder in die Justizanstalt Linz zur Verbüßung seiner Reststrafe von einem Jahr sechs Monaten und 23 Tagen verbracht.