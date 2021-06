Einbürgerungs-Ideen: 500.000 oder 100.000 Fälle?

Über die von der SPÖ angestoßene Frage des erleichterten Zugangs zur österreichischen Staatsbürgerschaft haben sich Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) und Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Montagabend in der „ZiB 2“ einen heftigen Schlagabtausch geliefert. So stand der Vorwurf im Raum, dass die SPÖ mit diesem Vorschlag eine neue Wählerschicht für sich gewinnen wolle. „Wählerstromanalysen haben gezeigt, dass Menschen mit Migrationshintergrund eher die SPÖ wählen“, behauptete Edtstadler. Kaiser ging darauf nicht ein und betonte seinerseits: „Man sollte jungen Menschen, die in dem Land geboren sind, nicht das Gefühl geben, Menschen zweiter Klasse zu sein.“