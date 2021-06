SPÖ will leichteren Zugang zur Staatsbürgerschaft

Bundesgebühren sollen gestrichen werden

Senken will die SPÖ auch die finanziellen Hürden für den österreichischen Pass. Die Staatsbürgerschaft soll all jenen Personen offenstehen, die in den vergangenen sechs Jahren zumindest in 36 Monaten nicht zum überwiegenden Teil Sozialhilfe bezogen haben. Die Bundesgebühren von derzeit 1115 Euro für die Einbürgerung sollen ersatzlos gestrichen werden. Die Landesgebühren, die derzeit in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich hoch sind, sollen auf entsprechend niedrigem Niveau vereinheitlicht werden.