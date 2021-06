Ludwig erinnert Kurz an alte Staatsbürger-Pläne

Mit klaren Worten an die ÖVP schaltet sich jetzt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) in die Debatte um den Zugang zur Einbürgerung ein. Er warnt vor der „bewussten Ausgrenzung von Kindern“ und erinnert an alte Pläne von Sebastian Kurz, die den SPÖ-Ideen „sehr ähnlich“ waren.