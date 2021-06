Staatsbürgerschaft: „Hiersein allein reicht nicht“

„Wer Staatsbürgerschaft will, muss auch einen Beitrag leisten“

Ein Rechtsanspruch auf Staatsbürgerschaft für Zuwanderer kommt für Innenminister Nehammer einem „massiven Pull-Effekt“ gleich, den er ablehne. „Wer die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen will, muss auch einen entsprechenden Beitrag in der Gesellschaft leisten - das Hiersein alleine kann dafür keinesfalls reichen“, so Nehammer.