Wenn Glas und Glück in Liebe zu leicht zerbrechen

Tolles Theatererlebnis

Nach den langen Monaten des Corona-bedingten Stillstandes ist es eine Freude, an einem lauen Sommerabend an einem so außergewöhnlichen, stimmungsvollen Ort einer engagierten Freilichtinszenierung, gestaltet von Profis und Amateuren, beizuwohnen. „Glashütt – Die Sehnsucht des Sandkorns“ fordert den Zuschauer in keiner Weise. Man wird aber unterhalten und das in äußerst angenehmer Art und Weise. Damit scheint auch die Grundintention der Initiatoren des Theater-Projekts durchaus aufzugehen.