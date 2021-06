Freiwillige Feuerwehr rettete Schaf aus Schacht

„Tier in Notlage“ - so die Einsatzmeldung der Freiwilligen Feuerwehr Zweinitz am Freitagabend. Am Bauernhof angekommen präsentierte sich den Kameraden folgendes Bild: Ein Schaf war in einen Abwasserschacht gefallen und hatte keine Chance, sich selbst zu befreien. Mittels Gurten sicherten die Feuerwehrmitglieder das Tier und hoben es aus dem Schacht.