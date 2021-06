Kitzbühel kann mit vollem Center Court planen

Zudem hat Turnierdirektor Alexander Antonitsch zwei Nachwuchsstars bzw. große Hoffnungen der ATP-Tour verpflichtet: So kommt der 19-jährige Italiener Lorenzo Musetti, der am Montag im French-Open-Achtelfinale gegen Novak Djokovic mit 2:0 in Sätzen geführt und dann noch in fünf Sets verloren hat, in die Gamsstadt. Außerdem hat sich auch der erst 18-jährige Spanier Carlos Alcaraz angesagt. „Beide haben in den vergangenen Wochen extrem stark performed. Schon lange vor Paris war uns klar, dass wir Musetti und Alcaraz für das Generali Open gewinnen möchten“, meinte der Kärntner Turnierboss in einer Turnieraussendung.