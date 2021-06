Eine Ziegenherde als Gastgeschenk für den Papst

Der Vatikan ist gut über Österreich informiert

Das Gespräch mit Papst Franziskus bestätigt laut Van der Bellen, „dass das Verhältnis zwischen dem Vatikan und Österreich ausgezeichnet ist“. Van der Bellen verneinte die Frage, ob Sorge über Druck auf die Kirche in Österreich wegen ihrer Kritik an der Flüchtlingspolitik der Regierung geäußert worden sei. „Die Lage in Europa und damit auch in Österreich wird vom Vatikan genau beobachtet“, ergänzte der Bundespräsident.