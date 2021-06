Neues Gadget: US-Polizei setzt auf „BolaWrap“

Dem Unternehmen nach nutzen bereits 230 Polizeibehörden in 46 US-Bundesstaaten das Kevlar-Kabel verschießende Gadget. Erst am Freitag gab die Polizei von Los Angeles laut einem Bericht des IT-Blogs „Gizmodo“ bekannt, dass es ein laufendes Pilotprojekt um ein weiteres Jahr verlängern werde. Auch in Seattle erhielt die Polizei erst kürzlich grünes Licht für begrenzte „Feldtests“ des Geräts, wie das US-Magazin „Motherboard“ berichtete.