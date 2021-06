Serbien startet mit der Produktion von Sputnik V

Impfinteresse in Serbien sinkt

In Serbien wurden laut offiziellen Angaben bisher über 2,5 Millionen Bürger (36 Prozent der Erwachsenen) zumindest einmal geimpft, etwa zwei Millionen Bürger haben bereits beide Impfdosen erhalten. Allerdings ist das Impfinteresse seit Wochen im Sinken begriffen. Auch das Versprechen der Behörden, jeden Bürger, der bis Ende Mai geimpft oder für eine Impfung angemeldet ist, mit 3000 Dinar (25,51 Euro) zu belohnen, führte laut Medienberichten nicht zu dem erhofften Zulauf. Zur Einordnung: Das Nettoeinkommen in Serbien lag im März bei 65.200 Dinar (554,42 Euro), die Durchschnittspension bei nur knapp 28.000 Dinar (238,10 Euro) monatlich.