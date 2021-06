Länder wegen Kickl gespalten: FPÖ vor Zerreißprobe

Petschnig: „Derzeit kein anderer Kandidat als Kickl vorstellbar“

Auch Burgenlands Landesparteiobmann Alexander Petschnig, der schon am Vortag seine Präferenz für Kickl kundgetan hatte, untermauerte diese Position am Mittwoch: Aktuell sei kein anderer Kandidat als Kickl vorstellbar, sagte er. Dass sich die FPÖ mit Kickl an der Spitze auf Jahre in der Oppositionsrolle einzementiert, fürchtet Petschnig nicht: „Natürlich ist er angriffig, aber wenn das Wahlergebnis entsprechend ist, wird man sich dem nicht verschließen können.“ Die Freiheitlichen sollen aber nur aus einer Position der Stärke heraus in eine Regierung gehen.