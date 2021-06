Erwin Angerer über Pläne, Politik und die Scheuchs

Bürgermeister in Mühldorf, Nationalrat in Wien, Parteichef mit Sitz in Klagenfurt: Wie soll das gehen?

Natürlich zieht es mich nach Kärnten, aber es gibt keine Pläne für eine Rochade und auch keine Möglichkeit, in dieser Periode in den Landtag einzuziehen. Ich werde viel unterwegs sein, auch zu den Ortsparteien.