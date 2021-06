FPÖ-Frontfrau Svazek will Kickl als Parteichef

Svazek: „Mein Platz ist klar in Salzburg“

Svazek war von Jänner bis Mai 2018 kurzzeitig eine von zwei freiheitlichen Generalsekretären - nahm sich für Karriereschritte aber selbst aus dem Spiel. „Mein Platz ist ganz klar in Salzburg, großes Ziel ist die Landtagswahl 2023.“ Den Abgang Hofers bezeichnet sie am Mittwoch erneut als überraschend.