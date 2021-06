FPÖ-General betont: „Wir sind voll handlungsfähig“

Nach dem überraschenden Rücktritt von Norbert Hofer als Parteiobmann will die FPÖ am Montag die ersten Weichen Richtung Nachfolger stellen. Am 7. Juni tagt nämlich das Bundesparteipräsidium, wo der Termin für den notwendigen Parteitag fixiert werden soll. FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz betonte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz: „Wir sind voll handlungsfähig!“